Quatro mortes confirmadas e 19 pessoas desaparecidas após incêndio no maior edifício de Valência

Fachada do edifício estava revestida por um material inflamável.

O incêndio que deflagrou esta tarde num edifício de 14 andares em Camanar, de Valência, Espanha, já fez quatro vítimas mortais. Um drone dos bombeiros registou imagens de possíveis corpos queimados numa casa, avança o Levante. Estão ainda 19 pessoas desaparecidas. Este é o mais violento incêndio de sempre nesta cidade espanhola.



Em 30 minutos as chamas alastraram-se a todo o prédio, avança o El País.

No local estão 14 corporações dos bombeiros, cinco unidades de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, duas unidades de Suporte Básico de Vida, duas ambulâncias, duas equipas médicas de cuidados primários, e uma viatura de Assistência a Múltiplas Vítimas.

Segundo aquele jornal, o incêndio terá começado no quarto andar do edifício e o alerta foi dado pelas 17h20. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas. Dois hospitais de campanha foram montados na zona da avenida Campanar.Segundo o El Confidencial, várias pessoas a saltaram para os apartamentos vizinhos para conseguirem escapar às chamas.

Os bombeiros instalaram colchões na zona comum do edifício para que os residentes presos nos pisos inferiores possam saltar em segurança, avança o jornal Levante.



Segundo o mesmo jornal, que cita a vice-presidente da Ordem dos Engenheiros de Valência, Esther Puchades, que foi perita no edifício, o prédio estava revestido de poliuretano, um material altamente inflamável.



Os bombeiros conseguiram resgatar as duas pessoas presas na varanda do edifício em chamas após duas horas de trabalho para refrescar o edifício.



Pedro Sánchez já reagiu ao incêndio, e escreveu na rede social X (antigo Twitter) que está "chocado com o terrível incêndio no edifício em Valência", acrescenta que já falou com a presidente da câmara de Valência para se "inteirar em primeira mão da situação e oferecer toda a ajuda necessária". O Presidente de Espanha disse ainda que quer transmitir a "solidariedade a todas as pessoas afetadas" e o "apreço a todas as equipas de emergências destacadas para o local".



Também Alberto Núñez Feijóo, membro do Partido Popular da Galiza, escreveu na sua rede social X (antigo Twitter) que está a "acompanhar com grande preocupação o grave incêndio em Valência", lembrando que "os bombeiros, forças de segurança que trabalham no local e cada um dos profissionais que se estão a juntar para ajudar" têm "todo o apoio e confiança" do político.