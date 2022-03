Quatro suspeitos de agressão a dois militares da GNR em Beja foram libertados

Ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.

Os quatro homens que agrediram na segunda-feira dois militares da GNR durante uma fiscalização, na vila alentejana de Cuba, no distrito de Beja, e que foram detidos, foram esta terça-feira libertados e ficaram sujeitos a termo de identidade e residência, depois de terem sido presentes ao Tribunal Judicial de Cuba.



Os dois militares tinham sofrido "ferimentos ligeiros, pequenas escoriações", e foram transportados pelos Bombeiros Voluntários de Cuba para o hospital de Beja, onde receberam assistência médica e já tiveram alta, indicou a fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.





De acordo com a fonte, a patrulha "abordou a viatura para fiscalizar o condutor, que, ao início, mostrou-se colaborante", mas ficou "um pouco exaltado" depois de ter feito um teste de despiste de alcoolemia, no qual acusou uma taxa de álcool no sangue "elevada".

Os quatro homens suspeitos das agressões tinham idades entre os 19 e 41 anos.