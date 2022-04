Quatro suspeitos de furto de gasóleo e tráfico de droga detidos em Águeda e Anadia

Suspeitos entre os 23 e os 33 anos foram detidos na sequência de uma investigação que começou há 6 meses.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve esta quarta-feira três homens e uma mulher suspeitos da prática de tráfico de estupefacientes e furto de gasóleo, em Anadia e Águeda, no distrito de Aveiro, informou aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os suspeitos, com idades entre os 23 e 33 anos, foram detidos na sequência de uma investigação que decorria há cerca de seis meses.

Além de quatro furtos de gasóleo realizados na zona de Águeda, a GNR diz que os suspeitos traficavam droga, adquirindo o produto no distrito do Porto para depois o vender a consumidores em Águeda, Anadia e Oliveira do Bairro.

No decorrer das diligências de investigação foi dado cumprimento a seis mandados de busca domiciliária, que resultaram na apreensão de cerca de uma centena de doses de droga (cocaína e haxixe) e 320 euros em dinheiro.

Os militares apreenderam ainda uma viatura ligeira de passageiros, uma bicicleta elétrica, três balanças, seis telemóveis, um 'tablet', um fio de ouro, uma pulseira de ouro, uma navalha de corte, um punhal e sacos de embalamento.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Anadia e Águeda e do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro.