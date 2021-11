Quatro turistas de nacionalidade alemã foram resgatados pelos bombeiros no Gerês

Alerta foi dado às 17h22. Mais de 20 operacionais e quase uma dezena de viaturas estiveram no local.

Quatro turistas de nacionalidade alemã, três mulheres e um homem, foram resgatados esta noite, pelos bombeiros de Salto e de Montalegre, em Cabril depois de terem ficado sem forma de regressar, ao percorrerem um trilho no Parque Nacional de Peneda-Gerês.

Segundo Hernâni Carvalho, Comandante dos Bombeiros de Salto, "o acesso ao local, além de difícil, é demorado e as equipas têm de fazer a abordagem a pé. Apesar de termos indicações de que todos estariam bem fisicamente, sabíamos que estavam molhados e, com a diminuição da temperatura com o cair da noite, a situação era preocupante. A rápida mobilização das equipas de resgate dos Bombeiros de Salto e Montalegre permitiu a localização em tempo útil". O alerta para a situação foi dado às 17h22. A localização foi conseguida depois de uma hora e meia e o resgate demorou, aproximadamente, 45 minutos.

Os quatro turistas foram transportados para hospital por precaução.

Hernâni Carvalho salientou que para este género de situações, recorrente neste concelho barrosão, "é necessário o recurso a técnicas de resgate em grande ângulo para que a travessia do Rio Cávado, que apresenta bastante caudal e corrente forte, seja feita em segurança".

Na ocorrência estiveram mais de 20 operacionais e quase uma dezena de viaturas entre bombeiros de Salto e de Montalegre e uma viatura da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, do Gerês, com três elementos.