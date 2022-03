Queda de avião militar na Noruega durante exercício da NATO mata quatro norte-americanos

Aparelho estava a participar num exercício da NATO chamado "Cold Response" quando caiu numa região remota.

As quatro pessoas a bordo do um avião militar dos Estados Unidos que caiu no norte da

Noruega

esta sexta-feira morreram, disse a polícia local este sábado.





O avião militar MV-22B Osprey, pertencente ao Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, estava a participar num exercício da NATO chamado "Cold Response" quando caiu numa região remota.



A polícia e os serviços de resgate chegaram ao local do acidente, por terra, por volta das 00h30 este sábado, depois dos helicópteros não terem conseguido pousar esta sexta-feira devido às más condições climáticas. " É lamentavelmente confirmado que todos os quatro a bordo do avião morreram", disse à Reuters Ivar Bo Nilsson, chefe da operação da polícia de Nordland, em comunicado.

Acredita-se que os quatro sejam cidadãos norte-americanos, salientou o chefe da operação.



A polícia está a investigar a causa do acidente, embora não tenha sido capaz de avançar muitas informações, uma vez que o mau tempo está a dificultar a investigação no local. Os trabalhos vão ser retomados assim que o tempo melhorar.

Cerca de 30.000 soldados de 27 países estão envolvidos no "Cold Response", um exercício destinado a preparar os países membros da NATO para a defesa da Noruega.



De acordo com o plano de voo, o avião militar MV-22B Osprey deveria ter aterrado em Bodo, na Noruega, perto das 18h.