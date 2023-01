Queda de helicóptero junto a infantário em Kiev faz 15 mortos

Um helicóptero caiu perto de uma creche e de um prédio residencial em Kiev, na Ucrânia, e provocou a morte de pelo menos 15 pessoas.

.

O governador de Kiev,

Oleksiy Kuleba, já reagiu e avançou que 25 pessoas ficaram feridas, entre elas 10

crianças. No momento da explosão estavam crianças e funcionários no jardim de infância.

"Estamos a obter informações sobre as vítimas e as circunstâncias", escreveu o vice-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, na plataforma de mensagens Telegram.O presidente Ucrânia também já se pronunciou sobre a queda do helicóptero, referido-se à situação como uma "tragédia horrível" que causou uma "dor indescritível". Volodymyr Zelensky confirmou o número de mortos e adiantou que o número de vítimas estava ser apurado, avançou a agência Reuters."Instruí o Serviço de Segurança da Ucrânia, em cooperação com a Polícia Nacional da Ucrânia e outros órgãos autorizados, a descobrir todas as circunstâncias do que aconteceu", escreveu na plataforma de mensagens Telegram."Até este minuto, 3 crianças morreram. A dor é indescritível", pode ler-se, tendo também apresentado as condolências aos amigos e familiares das vítimas.Inicialmente o governador regional avançou que do acidente resultavam 18 mortos mas os serviços de emergência corrigiram para 15.