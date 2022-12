Queda de muro de betão obriga quinze famílias a abandonarem casas em Albufeira

Entre os moradores há várias crianças.

Quinze famílias foram retiradas das suas habitações devido à queda de um muro de betão de grandes dimensões na zona do Montechoro, em Albufeira.Os Bombeiros de Albufeira foram acionados e confirmaram que não há vítimas debaixo dos escombros.O Serviço Municipal de Proteção Civil está agora a avaliar o perigo no local e a decidir a melhor solução para as famílias vizinhas.Entre os moradores há várias crianças.Segundo oapurou, os moradores já tinha alertado a Câmara de Albufeira para o risco iminente de queda do muro de betão.Devido à chuva que caiu nos últimos dias, o muro acabou por desmoronar devido à pressão da água.