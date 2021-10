Quem aprova, chumba e se abstém no Orçamento? Conheça o sentido de voto dos partidos

O Orçamento do Estado para 2022 é votado na generalidade esta quarta-feira. Os partidos encontram-se no impasse e não é certo que o documento seja aprovado, sendo o chumbo uma possibilidade bastante forte em cima da mesa.O Governo vira-se para o Bloco de Esquerda e PCP numa tentativa de conseguir a aprovação, no entando, a esquerda não está muito convencida e o resultado final pode mesmo ser o chumbo.

Alguns dos partidos já apresentaram o seu sentido de voto.O Bloco de Esquerda anunciou este domingo que, caso o Governo permaneça intransigente em relação às nove propostas dos bloquistas, o BE vai votar contra o documento por apresentar medidas que a esquerda considera insuficientes.A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira anunciou esta segunda-feira que se vai abster na votação na generalidade para o Orçamento do Estado de 2022. A deputada anunciou a decisão em entrevista à TSF.Também a deputada não inscrita Cristina Rodrigues anunciou que se vai abster na votação na generalidade, considerando ser esse "o voto responsável" e aguardando acolhimento de novas propostas na especialidade.O PAN anunciou esta segunda-feira que se vai abster.O PEV vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) na generalidade, anunciou esta sgeunda-feira o deputado José Luís Ferreira, lamentando que o Governo "tenha desistido" de procurar entendimentos com este partido.O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, anunciou que vai votar contra o documento.Feitas as contas, e se as intenções de voto se verificarem esta quarta-feira, o Orçamento apresentado pelo Governo deverá ser chumbado na generalidade.O Executivo poderia continuar a governar, mas em duodécimos. Ou seja, usaria o Orçamento do ano anterior, mas não teria acesso aos fundos europeus. Marcelo afastou este cenário e colocou a hipótese de umas eleições legislativas antecipadas que seriam marcadas para janeiro.