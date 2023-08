Quem é Daniel, o filho do ator Rodolfo Sancho que arrisca pena de morte na Tailândia

Jovem foi detido após ter confessado matar e desmembrar o cirurgião colombiano Edwin Arrieta, de 44 anos.

Daniel Sancho é o filho mais velho do famoso ator espanhol Rodolfo Sancho. O jovem tem 29 anos e arrisca ser condenado a pena de morte na Tailândia após ter confessado matar e desmembrar o cirurgião colombiano Edwin Arrieta, de 44 anos.



Rodolfo Sancho, que ficou conhecido em Portugal por participar na série da RTP1 ‘Crimes Submersos’, foi pai de Daniel aos 19 anos de idade. Daniel é fruto da relação de Rodolfo com a atriz Silvia Bronchalo. O casal juntou-se no início dos anos 90 e a relação durou 14 anos. Em 2005, Rodolfo conheceu a atriz Xenia Tostado, com quem teve a filha Jimena, agora com seis anos.



Daniel Sancho é neto de Sancho Gracia, considerado um dos atores espanhóis mais emblemáticos da sua geração.



O jovem Daniel é cozinheiro no catering La Boheme e na Boogie Burgers, ambos em Madrid. O jovem de 29 anos tem um canal de receitas no YouTube chamado 'Pure Enjoyment', com menos de 500 subscritores.





