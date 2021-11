Quem não se vacinar contra a Covid-19 em Singapura paga tratamento hospitalar do próprio bolso

Objetivo, segundo o ministro da Saúde, é persuadir quem ainda não foi inoculado.

O Governo de Singapura informou através de comunicado que todos aqueles que não se vacinarem contra a Covid-19 no país vão ter de pagar as despesas hospitalares do próprio bolso caso venham a precisar de tratamento.Para além desta decisão, o país também já não assume os custos médicos de quem testa positivo logo após a chegada a Singapura.Por outro lado, o Governo vai continuar a pagar os custos médicos de quem está vacinado e de quem não pode ser vacinado.O objetivo, segundo o ministro da Saúde, é persuadir quem ainda não foi inoculado.