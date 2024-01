Quer saber quando vai morrer? Novo sistema de Inteligência Artificial é capaz de prever a data com precisão

Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca analisaram dados pessoais de seis milhões de dinamarqueses, recolhidos entre 2008 e 2020.

Um novo sistema de Inteligência Artificial (IA) desenvolvido para recolha de dados de saúde na Dinamarca tem a capacidade de determinar com precisão o tempo de vida e o risco de morte prematura na população daquele país.

Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca analisaram dados pessoais relativos à saúde e ao mercado de trabalho de seis milhões de dinamarqueses, recolhidos entre 2008 e 2020.

Segundo o jornal The Independent, as informações foram convertidas em palavras para um modelo linguístico denominado "life2vec".

Os investigadores recolheram os dados de um grupo de pessoas do conjunto com idades compreendidas entre os 35 e os 65 anos, metade das quais morreram entre 2016 e 2020, e pediram ao sistema de IA para prever quem morreu, bem como a hora da morte.

As previsões eram 11% mais exactas do que as de qualquer outro modelo de IA existente ou do que o método utilizado pelas companhias de seguros de vida para fixar o preço das apólices.