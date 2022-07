"Queremos que as pessoas sejam do PSD para mudar o País": Carlos Moedas no Congresso do partido

"O País está a tua espera e eu estou contigo para o que der e vier", garantiu o presidente da Câmara de Lisboa.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, afirmou que o presidente do PSD tem a "fibra de um líder" e garantiu que estará ao lado de Luís Montenegro "para o que der e vier". Moedas elegeu ainda "quatro grandes desafios" para os sociais-democratas voltarem ao Governo.

Numa intervenção perante os delegados ao 40.º Congresso Nacional do PSD, que decorre até domingo no pavilhão Rosa Mota, no Porto, Carlos Moedas apontou como primeiro desafio a construção de "um plano social que proteja as famílias e as empresas do aumento dos preços".

"O Governo tem que explicar as famílias que a inflação é destrutiva para a vida das pessoas. Com uma inflação entre 6 e 8%: Se os salários não aumentarem um cidadão perde 30% do seu salário em cinco anos", assinalou o ex-comissário europeu, que entrou na sala quando o candidato derrotado nas diretas, Jorge Moreira da Silva, discursava no púlpito.

Em segundo lugar, o autarca de Lisboa considerou necessário "baixar os impostos e melhorar os serviços públicos".

"Com a inflação vamos aumentar automaticamente a receita fiscal. O estado tem que devolver rendimento aos portugueses. Em Lisboa já aumentámos a devolução do IRS para 3% e vamos continuar a fazê-lo até aos 5%", frisou.

Moedas preconizou, em terceiro lugar, a necessidade de o país "liderar a nível europeu a transformação digital e climática amiga das pessoas e do crescimento", de modo a "criar os empregos do futuro sem matar as empresas com burocracias e excesso de regulamentação", mas também "defender a transição climática co-construída com as pessoas e não imposta às pessoas como o PS quer fazer".

Por último, o presidente do município de Lisboa considerou necessário "trazer gente nova para a política, atrair talento".



"Não queremos uma geração que pense que ser do PS é o futuro. Queremos que as pessoas sejam do PSD para mudar o País", garantiu Carlos Moedas.

"Esse é o maior desafio que temos pela frente. A sociedade civil tem que voltar ao PSD. Tem que sentir que o PSD é aberto e não os limita. Envolver as pessoas num propósito comum. Mais do que dizer as pessoas para onde devem ir. Acreditar que juntos saberemos melhor escolher o caminho", salientou, concluindo: "Se tivermos essa força ganharemos o País".

O maior aplauso para Carlos Moedas foi, contudo, quando se colocou ao lado de Luís Montenegro e recordou a sua vitória em Lisboa há oito meses.

Dirigindo-se ao líder eleito, Carlos Moedas provocou uma ovação da sala: "Luís, o País está à tua espera. O País está à espera do PSD!"

"E eu estou contigo para o que der e vier, Luís, e vou-te dizer porque estou contigo, porque tu tens a fibra de um líder, a tua calma, a tua capacidade de criar pontes e de ouvir são únicas e tenho prova disso e por isso estarei aqui contigo", disse ainda o autarca lisboeta, aplaudido de pé pelos delegados, que gritaram "PSD, PSD".