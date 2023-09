"Queres ser feliz? Não cases": Padre Ricardo Esteves dá conselho em evento de Cristina Ferreira

Pároco foi um dos oradores do "Cristina Talks" em Braga.

Cristina Ferreira partilhou um vídeo no Instagram onde recorda as palavras do padre Ricardo Esteves no evento "Cristina Talks" que aconteceu a 16 de setembro, em Braga. No vídeo, o padre aborda o tema da felicidade, mas há uma frase que está a ser muito falada nas redes sociais. "Há muita gente que me diz: 'Padre, vou casar para ser feliz.' E eu digo: 'Queres ser feliz? Não cases", diz o padre. "Lembrem-se de que ser solteiro significa ser realizado, pleno, completo, cheio e feliz. Se não sou assim, vou frustrar a vida dos outros", completou.No discurso, partilhado no vídeo do Instagram de Cristina Ferreira, o pároco fala também no sentimento de posse. "Queres ouvir um pássaro cantar? Não compres gaiolas, planta árvores. No fundo, se eu, na família, nos amigos, no trabalho, na relação de namorados ou na relação de casal, tenho de comprar gaiola para aquele que está ao meu lado, isso significa que quero tomar posse sobre aquilo que não é meu. Quem ama, quem respeita, quer a liberdade do outro, ajuda a construir, ajuda a progredir. Quem age de forma contrária, não ama", disse o padre.