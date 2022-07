"Quero triunfar, ser campeão": Enzo Fernández já se encontra em Lisboa

Médio contratado ao River Plate chega ao clube da luz a troco de 10 milhões de euros.

Depois de uma longa viagem proveniente de Buenos Aires que começou ainda esta segunda-feira, Enzo Fernández chegou a Lisboa a meio da tarde desta terça-feira e falou aos jornalistas sobre a nova etapa no Benfica.

"Estou muito feliz por representar o Benfica. É muito prestigioso estar aqui. Quero triunfar aqui, ser campeão. Crescer dia a dia, ajudar os meus companheiros. E mandar-lhes os meus cumprimentos também", começou por dizer o médio contratado ao River Plate a troco de 10 milhões de euros (mais 8 milhões de euros por objetivos) por 75% do passe.



Os também argentinos e ex-benfiquistas Saviola e Enzo Pérez elogiaram o Benfica e contribuíram para a decisão de Enzo Fernández: "Recomendaram-me. Disseram-me que Lisboa é uma cidade linda, que o Benfica tem muito prestígio, muita grandeza. Com Otamendi não falei mas seguramente falarei".



O jogador vai agora integrar o estágio em Inglaterra e não esconde a ansiedade. "Estou com muita vontade de trabalhar e de conhecer os meus companheiros. Ainda não tive a sorte de falar com Schmidt", referiu o centro-campista, descrevendo as suas qualidades: "Sou tecnicamente muito bom, tenho visão de jogo, bom passe… vou trabalhar para continuar a crescer".