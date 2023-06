"Rabo de Peixe" continua a encantar espectadores. Série está no top-10 mundial da Netflix

História do realizador Augusto Fraga está no top-10 das séries mais vistas em 35 países.

"Rabo de Peixe", inspirada em factos verídicos, relata a história de um grupo de amigos - Eduardo (José Condessa), Sílvia (Helena Caldeira), Rafael (Rodrigo Tomá), Carlinhos (André Leitão) - que encontra droga vinda de um barco de narcotraficantes italianos.

A série acompanha os amigos, que vêm na droga encontrada uma forma de ganhar dinheiro e ajudar a melhorar a vida na vila dos Açores. Os jovens são perseguidos pela polícia e pelos narcotraficantes que querem a cocaína de volta.

"Rabo de Peixe" tem sete episódios e conta com narração de Pêpê Rapazote.



A série portuguesa "Rabo de Peixe" continua a encantar espectadores e a colocar os Açores no centro do mundo das séries de "streaming". Esta quinta-feira passou a integrar o top-10 de séries mais vistas da Netflix. Está na sexta posição.A cada dia que passa a série vai batendo mais recordes. A história do realizador Augusto Fraga está no top-10 das séries mais vistas em 35 países, segundo dados do FlixPatrol . Em oito desses países alcança o top-5. A melhor classificação surge em Portugal, onde ocupa a posição de série mais vista.Está em segundo no Luxemburgo e em terceiro nas Bahamas e em Malta.