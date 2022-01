Rafa falha meia-final da Taça da Liga, depois de testar positivo à Covid-19

Encarnados defrontam esta terça-feira o Boavista.

O Benfica informou esta terça-feira que Rafa deu positivo à Covid-19 na ronda de testes realizados ao plantel.Trata-se de um contratempo para Nélson Veríssimo, que não vai poder contar com o influente jogador na final-four da Taça da Liga.Os encarnados defrontam esta terça-feira o Boavista nas meias-finais da prova, uma partida que está agendada para as 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.