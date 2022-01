Rafael Nadal ganha o Open da Austrália e faz história no ténis

Tenista espanhol torna-se o jogador com mais majors ao conquistar o 21.º Grand Slam.

Rafael Nadal bateu Daniil Medvedev e ganhou o Open da Austrália.

É o 21.º torneio do Grand Slam conquistado pelo espanhol, que assim se torna no jogador com mais majors na história do ténis (Djokovic e o Federer têm 20 cada um).

Vencedor em Melbourne em 2009, Nadal, quinto do 'ranking' mundial, somou o seu segundo título na Austrália, ao vencer Medvedev, número dois da hierarquia, por 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 7-5, em cinco horas e 24 minutos.