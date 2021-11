Rainha Isabel II de Inglaterra vista em pé e a sorrir no Castelo de Windsor

Fotografias mostram a Rainha Isabel II a cumprimentar e a conversar com o Chefe das Forças Armadas britânicas.

A Rainha Isabel II foi vista de pé e a sorrir no Castelo de Windsor, em Inglaterra, durante um encontro com o Chefe das Forças Armadas britânicas.



Um mês depois de ser aconselhada a descansar e três dias depois de ter cancelado a sua presença no Dia da Memória, em Londres, devido a uma lesão nas costas, a Rainha é vista novamente a sorrir.

Nas imagens, é possível ver a monarca de 95 anos com um vestido verde, laranja e branco acompanhado pr um colar de perólas. As fotografias mostram a Rainha Isabel II a cumprimentar e a conversar com o general Sir Nick na 'Oak Room' de Windsor.



A 'Oak Room' é a sala de estar da Rainha e onde esta passa a maior parte do seu tempo. Ainda assim, a sala também é o escritório da monarca.

É a primeira vez em quase um mês que a monarca é fotografada durante um evento ou uma receção no Palácio. Recorde-se que, a Rainha Isabel II, de 95 anos, foi aconselhada a descansar e nas últimas semanas não esteve presente em eventos públicos.



No mês passado, chegou mesmo a estar uma noite no hospital para realizar exames médicos.