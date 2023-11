Raio mata guia turístico durante passeio com grupo no Rio de Janeiro

Guia foi resgatado por um helicóptero dos Bombeiros mas já chegou morto ao hospital.

O passeio de um grupo de turistas pelas trilhas que levam à Pedra da Gávea, um dos principais pontos turísticos da cidade brasileira do Rio de Janeiro, terminou em tragédia quando um raio atingiu em cheio o guia Leilson Souza, que tinha conduzido os visitantes até ao local. Leilson, de 36 anos e com 10 de profissão, foi resgatado por um helicóptero dos Bombeiros mas já chegou morto ao hospital.

Uma turista, Karla da Conceição, de 26 anos, da cidade de Rondonópolis, no interior do estado de Mato Grosso, estava a fazer imagens da fantástica paisagem que se tem do Rio de Janeiro a partir do alto da Pedra da Gávea e registou o momento em que o raio atingiu Leilson. O grupo, onde além do marido dela havia turistas de várias origens que participavam no passeio, ficaram desesperados e a própria Karla tentou várias vezes ligar para pedir socorro mas estava tão assustada e nervosa que teve de dar o telemóvel para o marido, que conseguiu pedir socorro, mas nada mais podia ser feito por Leilson.

O passeio até à Pedra da Gávea dura geralmente duas horas para se subir, enfrentando trilhas e, em alguns pontos, tendo de usar cordas de rapel, e outras duas para descer.



Quando o passeio que Leilson comandou este domingo estava ainda no início começou a chover, mas de forma fraca, e o guia perguntou ao grupo se queria voltar para trás ou continuar, e todos optaram por continuar, até porque ele explicou que em dias como aqueles é comum que à chuva leve se suceda um sol escaldante e que era bem provável que, ao chegarem lá em cima, já nem houvesse mais nuvens no horizonte.

Foi exactamente isso que aconteceu mas, de repente, a chuva voltou, dessa feita acompanhada por raios, e um deles atingiu o guia, que se tinha afastado um pouco do grupo para lhes indicar alguns pontos lá em baixo, na pulsante cidade, quando foi atingido pelo raio, sentido por parte dos turistas mas, no caso deles, sem provocar ferimentos. Um irmão de Leilson, que está a fazer curso para ser também guia turístico, conseguiu dominar a dor pela perda do irmão e levou o grupo de turistas de volta para os seus hotéis.