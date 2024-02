Raios provocaram a morte a oito pessoas em Angola nos últimos três dias

Fenómeno de descargas elétricas constitui uma preocupação devido ao número de óbitos que causam todos os anos na época de chuvas.

Descargas elétricas provocaram oito mortos no fim de semana em quatro províncias de Angola, segundo o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros (SPCB).

De acordo com o boletim síntese das últimas 72 horas do SPCB, as vítimas foram atingidas por raios nas províncias da Huíla, Huambo, Bié e Benguela.

O fenómeno de descargas elétricas em Angola constitui uma preocupação devido ao número de óbitos que causam todos os anos na época de chuvas, essencialmente na zona centro do país.

O SPCB não disponibilizou as estatísticas anuais.

No ano passado, o presidente de Angola, João Lourenço, lamentou a morte de quase 70 pessoas atingidas por raios nas províncias do Huambo e Huíla, na sequência de fortes chuvas.

Os dados dos bombeiros sobre o último fim de semana dão conta também da morte de 11 pessoas por presumíveis afogamentos.