Jovem de 23 anos morre ao mergulhar no rio Tejo em Lisboa após sair de bar

O alerta às autoridades foi dado pelas 8h00 da manhã, pelos amigos da vítima, que se encontravam no local e assistiram a tudo. Segundo o CM conseguiu apurar, a jovem terá entrado na água junto ao paquete Funchal, perto de Poço do Bispo, e ficado inconsciente. Os amigos da vítima tentaram resgatá-la, sem sucesso, antes de alertarem as autoridades.

A vítima foi recolhida da água já sem vida pelos mergulhadores sapadores dos bombeiros de Lisboa, segundo informou o capitão do Porto de Lisboa. A PJ esteve a fazer perícias no local e o corpo foi retirado da zona do cais cerca das 13 horas.