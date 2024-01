Rapaz de 13 anos consegue estágio na Louis Vuitton após designs se tornarem virais

"Senti-me mesmo em casa. Foi mágico", disse Milan.

Um rapaz de 13 anos conseguiu um estágio na Louis Vuitton depois dos seus designs de roupa terem viralizado nas redes sociais, avança a BFMTV.A mãe de Milan partilhou em novembro no X, anterior Twitter, alguns dos esboços que o filho tinha feito com o propósito de o ajudar a encontrar um estágio."O meu filho é um apaixonado pela vossa marca e pelas peles", escreveu, identificando a marca de luxo."Nunca o vi tão maravilhado como no dia em que me mostrou a vossa exposição em frente à Samaritaine, ele sabia muito das parcerias e da história da Louis Vuitton", acrescentou.A publicação foi divulgada por um jornalista da BFMTV e acabou por chegar à Louis Vuitton, que deu ao jovem a oportunidade de um estágio de uma semana na empresa.Milan, que sofre de distúrbio de défice de atenção, contou que teve uma "experiência mágica" e que se sentiu "mais à vontade que na escola"."Senti-me mais à vontade lá do que na escola, ao fim de dois dias. Senti-me mesmo em casa. Foi mágico. Para mim é o início de uma nova vida", disse em entrevista.