Rapaz de 14 anos morre numa colisão em Cabeceiras de Basto. Pai em estado grave

Óbito do menor foi declarado no local.

Um rapaz de 14 anos morreu e o pai, de 53, sofreu ferimentos graves na sequência de uma colisão entre o motociclo em que ambos seguiam e um automóvel, esta noite de domingo, na EN205, em Painzela, Cabeceiras de Basto. O condutor do carro, de 72 anos, sofreu ferimentos leves.

O alerta para o acidente, no lugar de Ranha, a poucas dezenas de metros da casa da vítima mortal, foi dado por volta das 19h30. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Cabeceirenses, além de uma equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães.





O ferido leve foi hospitalizado pouco depois da chegada dos meios de socorro. Os dois ocupantes do motociclo ficaram em estado muito grave e o menor acabou por morrer no local.

As causas do acidente estão a ser apuradas. Elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR realizaram perícias no local.