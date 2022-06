Rapaz de 15 anos detido por conduzir em contramão e provocar acidente com três mortos

As autoridades inglesas detiveram um rapaz de 15 anos, suspeito de ter causado a morte a três pessoas numa colisão entre uma carrinha e um táxi, em Bradford, Inglaterra. O jovem seguia em contramão numa carrinha que as autoridades acreditam que fosse roubada.

A polícia de Bradford foi chamada para uma grave colisão às 22h45 desta segunda-feira, na M606, no sentido sul.

Dois homens, de 28 e 49 anos, que estavam no táxi, foram declarados mortos no local.Um passageiro de 18 anos, que estava na carrinha, morreu no hospital na manhã desta terça-feira. Outro rapaz de 17 anos, que também estava na carrinha, ficou com ferimentos graves, mas não corre risco de vida.O jovem de 15 anos, que ia ao volante, foi detido por condução perigosa, apesar de estar no hospital com ferimentos graves.