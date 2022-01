Rapper Chris Brown acusado de drogar e violar mulher em iate

Rapper foi condenado a cinco anos de pena suspensa em 2009 por agredir a ex-companheira Rihanna.

O rapper norte-americano Chris Brown está novamente envolvido num caso de agressão contra mulheres. Desta vez, o rapper é acusado de drogar e violar uma mulher num iate no dia 30 de dezembro de 2020 em Miami, na Flórida.



O processo foi aberto por um dançarino e músico profissional não identificado, que é nomeado apenas como 'Jane Doe' em documentos legais, avançou a BBC.

A mulher diz que foi convidada pelo música para um iate numa propriedade do rapper e produtor Diddy, onde o suposto incidente aconteceu. A alegada vítima afirma que "teme pela sua vida e carreira".



Nos documentos é relatado que Chris Brown lhe ofereceu bebidas depois de chegar e que ela terá sentido "uma mudança repentina e inexplicável de consciência". Acrescenta que ficou "desorientada, fisicamente instável e começou a dormir e acordar", antes de ser levada para o quarto onde Brown supostamente a despiu e a violou.



Consta ainda dos documentos que o rapper entrou em contato com a mulher no dia seguinte, dizendo-lhe para tomar um anticoncepcional de emergência.