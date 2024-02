Rapper detido nos Grammys depois de vencer três prémios

Norte-americano obrigado a apresentar-se em tribunal.

O rapper norte-americano Killer Mike foi detido, no domingo, após a gala dos Grammys, na qual conquistou três prémios, em Los Angeles, informa a Associated Press.Mike, de 48 anos, foi retirado da Crypto.com Arena, onde se realizou a cerimónia, pela polícia, com algemas. As autoridades relatam que o artista foi detido por desacatos dentro do pavilhão, pelas 16h00 locais (00h00 em Portugal).O rapper foi libertado mais de quatro horas depois e terá de apresentar-se em tribunal a 29 de fevereiro. Mike venceu três Grammys: um de melhor atuação de rap, outro de melhor música de rap e o terceiro de melhor álbum de rap."Aos 20 anos achei que era fixe ser traficante. Com 40 comecei a viver com remorsos por tudo o que tinha feito. Aos 45 comecei a fazer músicas sobre a minha vida. Com 48, estou aqui como um homem cheio de empatia e simpatia por tudo o que fiz", disse num dos discursos durante a cerimónia.