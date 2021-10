Rapper Einar, de 19 anos, morto a tiro na quinta-feira em Estocolmo

O rapper sueco Einár, que fez milhões de músicas no Spotify, foi morto a tiro numa pequena cidade ao sul do Lago Hammarby na noite de quinta-feira, em Estocolmo, Suécia.





As equipas de emergência ainda tentaram fazer manobras de reanimação, mas não conseguiram salvar a vida do jovem de 19 anos, avançou o

jornal sueco Aftonbladet.

A polícia sueca começou uma grande operação após ter confirmado o homicídio do rapper. De acordo com informações do Aftonbladet,