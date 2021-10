Rapper grego morre em acidente de carro. Rúben Semedo e jovem de 17 anos assistiram ao último concerto

Num cenário aparente de velocidade excessiva, o artista não conseguiu evitar uma colisão contra uma árvore.

Mad Clip, nome artístico do rapper grego de 34 anos, Peter Anastosoupolos, morreu na madrugada desta quinta-feira, no centro de Atenas, Grécia, em sequência de um brutal acidente de viação.

O último concerto dado pelo artista ocorreu, no sábado à noite, no bar da zona de Oropos onde o futebolista português Rúben Semedo esteve com a jovem de 17 anos que o acusa de violação.

Segundo a imprensa grega, ‘Mad Clip’ morreu ao volante do seu Porsche. Num cenário aparente de velocidade excessiva, o artista não conseguiu evitar uma colisão contra uma árvore.

O rapper era amigo próximo de Jeff Ogutsukou, o agente artístico nigeriano, de 40 anos, também indiciado pelo mesmo crime de violação coletiva pelo qual Rúben Semedo se encontra detido há quatro noites.