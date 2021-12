Rapper norte-americano esfaqueado mortalmente em festival de música

Drakeo the Ruler envolveu-se em confrontos e acabou ferido durante festival 'Once Upon a Time', nos EUA.

O músico Drakeo the Ruler, de 28 anos, morreu no passado sábado em Los Angeles, nos EUA.O rapper norte-americano envolveu-se em confrontos e acabou esfaqueado durante um festival de música em que ia participar, o 'Once Upon a Time' in LA. A organização revelou, em comunicado, que tudo aconteceu na área de backstage do festival que foi depois interrompido.A vítima foi assistida pelos paramédicos, segundo revela a revista Rolling Stone, que adianta ainda que Drakeo the Ruler acabou por não resistir aos ferimentos, tendo falecido no hospital.Drakeo tinha sido preso, em 2017, por posse ilegal de armas e por estar envolvido no homicídio de um homem de 24 anos, em 2016. Saiu da prisão em 2020, depois de confessar que tinha disparado tiros a partir de um carro durante uma disputa de gangues.