Rapper norte-americano Young Dolph de 36 anos assassinado a tiro no Tennessee

Atirador está em fuga e as autoridades investigam o incidente.

"A trágica morte a tiros do artista rap Young Dolph serve como um lembrete da dor que o crime violento traz consigo", disse o presidente da Câmara de Memphis, Jim Strickland, em um comunicado.



O rapper Young Dolph, de 36 anos, foi baleado e morto esta quarta-feira numa loja de bolachas na sua cidade natal de Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos da América.As autoridades estão a investigar o incidente e procuram o atirador, que está em fuga. A polícia local destacou através da rede social Twitter que não há nenhuma informação sobre o tiroteio que decorreu na cafetaria Makeda's Cookie's, perto do Aeroporto Internacional de Memphis.

Segundo o jornal Daily Memphian, que citou um primo de Young Dolph, o 'rapper' estaria na cidade desde segunda-feira em visita a uma tia que sofre de cancro e também para distribuir perus para o Dia de Ação de Graças.

"Ele estava dentro (da estabelecimento), e alguém simplesmente se aproximou dele e tirou a sua vida", revelou.

Na semana passada, a loja de biscoitos tinha inclusive partilhado um vídeo do rapper a promover as bolachas. Young Dolph, lançou várias músicas e álbuns de estúdio, incluindo "King of Memphis".Nas suas músicas, Young Dolphy cantava sobre ser um traficante de drogas e sobre a vida nas ruas de Memphis.

O rapper já tinha sobrevivido a tiroteios anteriores, após ter sido baleado várias vezes em setembro de 2017, após uma discussão perto de um hotel em Los Angeles.

Em fevereiro de 2017 o veículo em que seguia foi baleado em Charlotte, na Carolina do Norte, mais de 100 vezes, incidente que serviu de inspiração para a música "100 Shots".