Rapper sul-africano Costa Titch morre após queda em palco

Artista cantava a última canção do concerto, no festival Ultra Music, em Joanesburgo, quando caiu e perdeu os sentidos.

O 'rapper' sul-africano Costa Titch morreu aos 28 anos, após ter caído em palco, durante a atuação da última canção do concerto que deu no festival Ultra Music, em Joanesburgo, na África do Sul, este sábado.O artista, cujo nome completo é Constantinos Tsobanoglou, acabou por perder a vida já no hospital, depois de tropeçar, cair e perder os sentidos, enquanto atuava.Imagens captadas por fãs presentes no concerto mostram o momento em que o artista tropeça e cai e, apesar de se levantar novamente, Costa Titch acaba por perder os sentidos e volta a cair.A família do 'rapper' confirmou, mais tarde, a morte, através de uma publicação, deixada nas redes sociais, na qual agradeceu aos fãs pelo apoio. "Como família estamos a ser confrontados com um momento difícil, enquanto tentamos dar sentido ao que aconteceu e, por isso, pedimos tempo e espaço para nos recompormos".Segundo o Daily Mail, Costa Titch começou como bailarino de apoio antes de iniciar a sua carreira como 'rapper'. Era já considerado uma estrela em ascensão da musica sul-africana, tendo sido premiado logo após ter entrado na indústria, em 2020. Tinha assinado recentemente com a editora do cantor Akon, a Konvict Kulture.