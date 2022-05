'Ratatouille' causa o pânico num parque de cães em Nova Iorque e acabado atacado. Veja o vídeo

Cidade norte-americana contava com dois milhões de ratos em 2021.

A cidade de Nova Iorque não é apenas conhecida por ser a ‘cidade que nunca dorme’ mas também por ser a cidade dos roedores. Em 2021, a cidade norte-americana contava com dois milhões de ratos, segundo dados do The Guardian.

Desta vez, um incidente com um rato num parque de cães marcou a cidade esta quinta-feira. Num dia normal no parque de cães de Tompkins, com cães a brincar com outros e com os respetivos donos, aparece um inesperado convidado: uma ratazana.

A ratazana atravessa o parque com velocidade mas o seu percurso é interrompido por vários cães que a perseguem, atacam e, inclusive, mordem. Zoey, cadela de raça jindo de quatro anos, é a corajosa que a consegue ter por momentos na boca, mas é parada pelo dono.

O caos instalou-se por momentos, com os cães a viver um momento de excitação, poeira a levantar e donos em pânico. Um vídeo foi captado e publicado na rede social Twitter, contando já com seis milhões de visualizações.