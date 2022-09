"Razão tem o PCP em defender uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia": Jerónimo de Sousa faz discurso de encerramento na Festa do Avante

De acordo com o líder do PCP, "a festa mais uma vez traduziu-se num enorme êxito".

O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, falou este domingo no encerramento da "Festa do Avante!", realizada pelo partido, referindo que "mais uma vez traduziu-se num enorme êxito".

"Aqui estiveram e estão milhares e milhares de participantes", denotou Jerónimo de Sousa, saudando "os partidos comunistas de outros países que honram com a sua presença".

Sobre o atual contexto mundial, Jerónimo refere que "razão tem o PCP em defender uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia", que "tem consequências em todo o planeta".

O líder do PCP culpa as sanções à Rússia pelo aumento dos preços da energia, combustíveis e bens que "arrastam o pais para uma situação ainda pior". "A quem serve a guerra e quem ganha com a sua continuação fazem-no porque vêm nisso fonte de lucro e especulação", salientou Jerónimo de Sousa.

"Os povos querem paz, não guerra", rematou Jerónimo de Sousa, denotando que o partido "está do lado do direito dos povos".

