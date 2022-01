Reabertura de escolas, teletrabalho obrigatório e isenção de teste para quem tem reforço. Veja as novas medidas

António Costa anunciou reabertura de bates e discotecas a 14 de janeiro e fim da proibição de saldos.

O primeiro-ministro António Costa anunciou as atualizações nas medidas de restrições depois do Conselho de Ministros. Entre as medidas destacam-se a retoma das aulas, a reabertura de bares e discotecas, a partir de 14 de janeiro (mantêm-se encerrados mais uma semana), e a isenção de testagem para pessoas com a dose de reforço há mais de 14 dias em várias situações.



"Tal como estava previsto, o Conselho de Ministros fez avaliação da situação", sublinhou Costa, enfantizando o "muito bom ritmo" do processo de vacinação. "Estamos a vacinar em média 84 mil pessoas por dia", afirmou, dizendo que 89% da população já tem esquema vacinal completo e recordando que mais de três milhões de pessoas já receberam a dose de reforço em Portugal.

"Para os mais de 65 anos já atingimos cobertura vacinal após reforço de 83%", afirmou o primeiro-ministro, destacando também a corrida à testagem, que aumentou cinco vezes, como importante para a prevenção, assim como outras medidas, como o controlo de fronteiras terrestres e aéreas.



"A alta transmissibilidade da variante Ómicron foi crescente ao longo deste período e é absolutamente dominante, representando 90% dos casos", explicou, recordando que a 21 de dezembro as medidas foram antecipadas precisamente devido à dúvida sobre o nível de risco e severidade da vacinação. "Todos os especialistas disseram de forma inequívoca que apesar da alta transmissibilidade da Ómicron, que nos tem colocado em novos máximos de novas infeções, a verdade é que tem sido muito evidente que a variante oferece menor severidade", garantiu Costa, recordado o que foi dito na reunião com especialistas no Infarmed. "Há um número muito inferior de internamentos, de internamentos em cuidados intensivos e um número muito inferior de óbitos a lamentar", afirmou.

O primeiro-ministro comparou os dados de 3 de janeiro de 2022 e 2021, para comparar o número inferior de surtos, de internamentos e internamentos em cuidados intensivos.



Costa apela a "cautela": Conheça todas medidas



Escolas

- Recomeçam as aulas a 10 de janeiro

- Testagem feita nas próximas semanas

- Deixa de haver isolamento de turmas no caso de um caso de Covid-19



Isolamento

- Para casos positivos e coabitantes

- Quem recebeu dose de reforço fica isento de isolamento em caso de contacto de risco



Trabalho

Teletrabalho mantém-se obrigatório até dia 14 de janeiro, e recomendade depois dessa data



Estabelecimentos comerciais

- Lojas e centros comerciais deixam de estar proibidos de fazer saldos e promoções

- Lotação passa a 1 pessoa por 5m2



Bares e discotecas

- Os bares e discotecas podem abrir apenas a partir de dia 14 de janeiro

- O acesso a estes estabelecimentos depende de teste (para quem não tem dose de reforço)

- Mantém-se a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na rua



Testes obrigatórios (para quem não tem dose reforço da vacina)

- Visitas a lares

- Visitas a estabelecimentos de saúde, hospitais, pacientes internaods

- Grande eventos

- Recintos desportivos (salvo indicação da DGS)



Controlo de fronteiras

- Mantém-se controlo de fronteiras terrestres e aéreas

- Mantem-se obrigatoriedade de teste negativo a todos os passageiros de voos que chegam a Portugal



Certificado digital continua obrigatório para acesso:





No final do discurso, o primeiro-ministro referiu várias vezes todas as "cautelas" a manter pelos portugueses, e apelou a que os cidadãos continuem a cumprir as regras e normas "de forma exemplar, como até agora têm feito".



Veja o momento do anúncio:



- Restaurantes- Estabelecimentos turísticos e Alojamento Local- Espectáculos culturais-Eventos com lugares marcados- Ginásios