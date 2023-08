Real Federação Espanhol de Futebol defende Rubiales e apresenta fotografias como provas

"As provas são conclusivas, o Sr. presidente não mentiu", escreve a entidade que promete avançar com "as devidas ações legais".

A Real Federação Espanhol de Futebol (RFEF) reagiu, este sábado, em comunicado, às declarações da jogadora Jenni Hermoso e saiu em defesa de Rubiales, presidente da RFEF. "As provas são conclusivas, o Sr. presidente não mentiu", lê-se.A jogadora beijada pelo dirigente tinha dito, na sexta-feira, que o beijo não foi consentido e que não tolerava que a sua palavra fosse posta em causa. O comunicado redigido com o sindicato Futpro e assinado por outras jogadoras levou a que várias atletas recusassem jogar pela seleção caso Rubiales se mantenha na liderança.Este sábado, a RFEF reagiu e apresentou fotografias "conclusivas", que mostram que o presidente tem razão.(as fotografias podem ser vistas em cima)"Fotografia 1: A Sra. Jennifer Hermoso, com os braços, agarra o Sr. presidente da RFEF pelas costas, enquanto o Sr. presidente tem os braços soltos na parte superior das costas da jogador. Portanto, [Rubiales] não poderia exercer nenhuma força. É possível ver como o Sr. presidente tem os calcanhares ligeiramente levantados.Fotografia 2: A Sra. Jennifer Hermoso mantém os braços agarrados às costas do Sr. presidente. O Sr. presidente mantém os braços na parte superior do corpo da jogadora. Pode comprovar-se como o Sr. Presidente tem os calcanhares ainda mais elevados.Fotografia 3: A Sra. Jennifer Hermoso mantém os braços na mesma parte do corpo do presidente, enquanto o presidente tem de aproximar os seus braços das costas da jogadora uma vez que está muito elevado do solo e para manter o equilíbrio. É indiscutível a inclinação das costas da Sra. Jennifer Hermoso, que ocorre quando se está a realizar uma ação de força.Os pés do Sr. presidente estão claramente e manifestamente levantados do solo como consequência da ação de força realizada pela jogadora.Fotografia 4: A Sra. Jennifer Hermoso continua com os braços na mesma parte do corpo do presidente, enquanto o presidente tem que agarrar-se à jogadora para não cair e constata-se de forma evidente a curvatura do corpo da jogadora que corresponde à força necessária para elevar o Sr. presidente. Os pés do Sr. presidente estão levantados de forma ostensiva do solo, fruto da ação da jogadora. As provas são conclusivas. O Sr. presidente não mentiu.A RFEF e o Sr. presidente vão demonstrar cada uma das mentiras que se difundem, seja por alguém em nome da jogadora ou, se for o caso, pela própria jogadora.A RFEF e o Sr. presidente, face à gravidade do conteúdo do comunicado do sindicato Futpro, vai acionar as devidas ações legais.A RFEF lamenta que depois de um êxito desportivo como foi a conquista do campeonato do mundo, não se possa celebrar devidamente por motivos extradesportivos.Em todo o caso, e como não pode ser de outra forma, a RFEF respeita como sempre respeitou em todos os momentos as decisões das jogadoras que querer participar ou não nos encontros da seleção espanhola, sendo que lembra que a participação na seleção é uma obrigação de todas as pessoas federadas que são chamadas para tal."