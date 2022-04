Realizador lituano morto em bombardeamento russo em Mariupol

O realizador lituano Mantas Kvedaravicius foi morto no sábado num bombardeamento russo na cidade de Mariupol, onde se encontrava a filmar um documentário.

Segundo a imprensa local, que cita o cineasta russo Vitali Manski, Kvedaravicius morreu "de câmara na mão".

"Foi morto em Mariupol, onde documentava as atrocidades da guerra. O seu filme anterior, ‘Mariupolis’ (2016), relatava a história de uma cidade cercada com uma grande vontade de viver", diz o Ministério das Relações Exteriores da Lituânia em comunicado.Mantas Kvedaravicius, de 46 anos ganhou fama precisamente com ‘Mariupolis’, que foi exibido no famoso Festival de Cinema de Berlim.