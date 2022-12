Recluso burla os Serviços Prisionais a partir de um bar para funcionários da cadeia de Sintra

Homem aproveitou o computador do estabelecimento para carregar, com dinheiro dos Serviços Prisionais, os cartões de consumos de outros reclusos.

Desconhece-se ainda a dimensão exata de uma burla aos Serviços Prisionais feita por um recluso, a partir do bar para funcionários da cadeia de Sintra. O preso, a cumprir pena por furtos e burla informática, aproveitou o computador daquele bar para carregar - com dinheiro dos Serviços Prisionais - os cartões de consumos de um número indeterminado de outros reclusos.Saiba mais no site do Correio da Manhã