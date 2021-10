Recluso de cadeia dos açores agride com cotovelada graduado da guarda prisional

Detido foi removido da cela por injuriar guardas.

Um recluso da cadeia de Angra do Heroísmo, Açores, agrediu com uma cotovelada na cabeça um comissário prisional.O ataque ocorreu na quinta-feira. O detido foi removido da cela por injuriar guardas. No caminho para a ‘zona de separação’, deu uma cotovelada na cabeça do comissário. Foi colocado numa cela, onde fez estragos.Contactados pelo, os Serviços Prisionais dizem "não partilhar aspetos da vida prisional". No entanto, asseguram "que as infrações disciplinares serão punidas, e até participadas ao Ministério Público".