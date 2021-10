Recluso falsifica obras de arte em cadeia no Norte

Polícia Judiciária deteve comerciante de arte e apreendeu mais 26 obras falsificadas, numa operação que decorre há três anos.

As telas eram pintadas na sala de artesanato de uma cadeia do Norte do País e depois comercializadas, como originais de artistas nacionais e internacionais. O esquema estava a ser investigado há três anos pela Polícia Judiciária e culminou, na quinta-feira, com diversas buscas domiciliárias e a estabelecimentos comerciais.

