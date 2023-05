Recluso foge do Tribunal de Coimbra antes de ser julgado. Foi detido a menos de 900 metros

Um recluso com cerca de 20 anos fugiu, esta segunda-feira, do Tribunal de Coimbra, quando se preparava para ser presente a julgamento por crimes de furto.O homem que estava em prisão preventiva, aproveitou o momento em que estava a sair da carrinha, à chega do Tribunal e, saltou o gradeamento do edifício, pôndo-se em fuga pela Baixa de Coimbra.

Um guarda prisional ainda tentou travar o recluso, com três disparos para o ar, enquanto perseguia o arguido. O homem acabaria por ser detido perto da estação de comboios, a menos de 900 metros, na iminência de apanhar um táxi com destino à Figueira da Foz.