Recluso libertado no âmbito de medidas de prevenção da Covid-19 agride guarda em Matosinhos

Vítima foi espancada e teve de ser hospitalizada.

Um guarda prisional da cadeia de Custoias, Matosinhos, foi agredido por um recluso, libertado recentemente no âmbito de medidas de prevenção da Covid-19.





O ataque, sabe o CM, aconteceu no sábado no interior de um restaurante do mesmo concelho. A vítima jantava com amigos quando viu o recluso. Este acabara de entrar com amigos no espaço e reconheceu o guarda prisional, avançando logo para a agressão. A vítima foi espancada e teve de ser hospitalizada. Encontra-se neste momento de baixa médica e fez queixa contra o recluso.