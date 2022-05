Recusada proposta de cinco mil milhões de euros para a compra do Chelsea

A proposta que Jim Ratcliffe, bilionário inglês de 69 anos e adepto do Chelsea, fez para comprar o clube inglês foi recusada, segundo avança o jornal 'Telegraph', que cita o diretor de comunicação da INEOS.

A proposta que estava em cima da mesa era de cerca de 5 mil milhões de euros para a compra dos blues, com 2 mil milhões a serem investidos no plantel principal e em Stamford Bridge.

Jim Ratcliffe, presidente da INEOS (uma empresa multinacional voltada a indústria química britânica), recusa-se no entanto a desistir. Já terá iniciado conversações com o 'Fundo de Adeptos do Chelsea', no sentido de garantir o apoio das bases.Recorde-se que entre os principais candidatos à compra do Chelsea estão Steven Pagliuca, investidor norte-americano e proprietário da Atalanta e dos Boston Celtics, assim como Sir Martin Broughton, empresário britânico, atual presidente da 'British Airways' e antigo dirigente máximo do Liverpool. Todd Boehly, proprietário dos Los Angeles Dodgers, equipa de basebol, é o último dos interessados na 'luta'.