Rede de traficantes de 'Xuxas' blindava conversas

Em 2019, quando começou a liderar em Portugal a rede de tráfico internacional de cocaína do major brasileiro Sérgio Carvalho - preso na Hungria, onde aguarda extradição -, ‘Xuxas’, alcunha do traficante Rúben Oliveira, de 38 anos (preso desde junho), impôs blindagem nas comunicações. Assim, o grupo, que segundo a Polícia Judiciária (PJ) terá conseguido introduzir em Portugal 1,6 toneladas de cocaína, passou a usar aparelhos e aplicações encriptadas.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.