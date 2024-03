Redenção a 'meio gás': Benfica empata na Liga Europa e soma já três jogos seguidos sem ganhar

'Águias' estiveram a perder duas vezes, mas um penálti e um autogolo ajudaram a manter a eliminatória viva.

O Benfica empatou esta quinta-feira em casa a dois golos com os escoceses do Rangers, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol. As 'águias' somam já três jogos seguidos sem vencer.

O Rangers esteve duas vezes em vantagem, com golos de Lawrence (sete minutos) e Sterling (45+5), mas o Benfica chegou à igualdade por Di María (45+2), de grande penalidade, e Goldson (67), na própria baliza.

Os 'encarnados' visitam a Escócia em 14 de março, num encontro marcado para as 17h45.