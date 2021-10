Redes sociais novamente com problemas. Facebook reconheceu falhas e já veio pedir desculpa

Site Downdetector reporta um aumento das queixas por parte dos utilizadores na última hora.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 8, 2021

Os utilizadores das redes sociais, nomeadamente do Facebook, Instagram e Whatsapp, estão esta sexta-feira a reportar dificuldades com as aplicações.A imprensa internacional já dá conta das falhas e o site Downdetector reporta um aumento das queixas por parte dos utilizadores na última hora.No Twitter, o Facebook reconhece os problemas nas suas aplicações e diz estar a trabalhar para os resolver o quanto antes. A empresa pede ainda desculpa pela "inconveniência" causada."Estamos cientes de que algumas pessoas estão a ter problemas para aceder às nossas aplicações e produtos. Estamos a trabalhar para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", lê-se no Twitter.

Esta é a segunda vez esta semana que Facebook, Instagram e Whatsapp apresentam falhas no seu funcionamento.

Na passada segunda-feira, as sete horas de apagão no Facebook foram trágicas para a fortuna pessoal de Mark Zuckerberg, que caiu cerca de 5,2 mil milhões de euros.



A confiança dos investidores do Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp saiu abalada depois da interrupção global e, de acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, Zuckerberg desceu uma posição na lista dos mais ricos do Mundo.