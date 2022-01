Reféns libertados após sequestro sinagoga nos Estados Unidos. Suspeito foi morto

Homem terá entrado na sinagoga, no texas, onde decorriam cultos que estavam a ser transmitidos em direto.

Todos os reféns da sinagoga da Congregação Beth Israel, nos Estados Unidos, "estão a salvo", segundo o governador do Texas Greg Abbott, e o sequestrador foi morto, informou a polícia local.

Um primeiro refém tinha sido libertado ainda no sábado, de boa saúde, após ter sido detido durante mais de seis horas, enquanto o FBI continuava a negociar com o suspeito no crime.

Pelo menos quatro pessoas foram sequestradas dentro da sinagoga da congregação Beth Israel, em Colleyville. Um deles era um rabino.

