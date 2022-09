Reformados perdem mais de 13 mil euros com novas medidas do Governo

Os reformados vão ter, até ao final da vida, perdas milionárias nas pensões. Tudo porque o Governo não vai dar às pensões o aumento legal integral em 2023. Quanto mais alta for a pensão, mais elevado será o prejuízo. As simulações são esclarecedoras: aos 65 anos de idade, um reformado com uma pensão de 886 euros perderá em 23,1 anos, atual esperança média de vida nessa idade, 13 417 euros; um reformado com uma pensão de 2659 euros perderá, nesse período, 38 119 euros; e um pensionista com uma pensão de 5000 euros perderá, também no mesmo período, mais de 69 mil euros.Leia a notícia completa no Correio da Manhã