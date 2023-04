Reformados sem aumento no subsídio de férias

Os pensionistas só vão receber metade do aumento intercalar de 3,57% nos subsídios de férias e de Natal. Ou seja, na prática apenas um subsídio terá um aumento completo. É o que está previsto no decreto-lei publicado na sexta-feira, e confirmado pelo Governo ao ‘Jornal de Negócios’, que define um aumento a partir de julho para as pensões públicas e privadas até 5765 euros. Por outro lado, os pensionistas só irão receber o acréscimo do subsídio de férias no Natal, com o correspondente subsídio da época festiva.Saiba mais no Correio da Manhã