Refugiada afegã dá à luz bebé em Leiria

Mulher faz parte do grupo de cidadãos afegãos que chegaram a Portugal desde setembro.

Uma mulher do grupo de cidadãos afegãos refugiados em Portugal desde setembro deu à luz um bebé, em Leiria, na sexta-feira, disse este domingo à Lusa uma das voluntárias da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) que apoiou a mãe.

"O bebé nasceu na sexta-feira ao final do dia na maternidade do Hospital de Leiria. Ambos estão bem e com saúde", contou a voluntária, referindo que a delegação de Leiria da CVP está a apoiar a integração desta família em Portugal.

Em declarações à Lusa, o presidente da CVP, Francisco George, lembrou a importância de os portugueses colaborarem "com o seu apoio às atividades de acolhimento e integração dos refugiados", nomeadamente através dos donativos que podem ser realizados na rede multibanco.