Retomadas buscas por jovem desaparecido em praia de Alcobaça

Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.

As buscas pelo jovem de 23 anos que no domingo desapareceu no mar praia do Vale Furado, no concelho de Alcobaça, foram retomadas esta manhã, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O jovem, de nacionalidade ucraniana, "encontrava-se a banhos, quando alegadamente terá desaparecido no mar" daquela praia do concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, estando, segundo a AMN, a ser procurado desde cerca das 16h40 de domingo.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, estão hoje empenhadas, por via marítima, uma embarcação da Estação Salva-vidas da Nazaré e o navio NRP Sagitário, da Marinha Portuguesa e, por terra, elementos do Projeto "SeaWatch", da Polícia Marítima e da GNR.

Está ainda previsto juntar-se às buscas, durante o dia de hoje, uma aeronave da Força Aérea Portuguesa e um drone da Polícia Marítima.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.